فوائد العلاج بالروائح.. أطباء يثبتون فعاليتها

كثير من الناس لا يعلقون أهمية على العلاج بالزيوت الأساسية، على الرغم من أن الخبراء تحدثوا مرارا وتكرارا عن خصائصها المفيدة، وأثبت المتخصصون من جامعة نوترومبريا في المملكة المتحدة بشكل تجريبي التأثيرات المفيدة للعلاج بالروائح على القدرات المعرفية البشرية.

فوائد العلاج بالروائح

اختبر الأطباء النظرية على المتطوعين. تم تعيين المشاركين في الدراسة بالتناوب في غرف بدون رائحة زيت إكليل الجبل العطري. وفي كل واحد منهم، طُلب من المشاركين إكمال مهام معينة، وكما تبين، في غرفة تفوح منها رائحة إكليل الجبل، أظهر المتطوعون نتائج أفضل بنسبة 10% مقارنة بغرفة أخرى.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن رائحة اللافندر، التي تعمل على تحسين مقاومة الإجهاد، ومزيج زيوت الليمون والأفسنتين، الذي يزيد من الأداء، يعززان الأداء المعرفي.

وبحسب الأطباء، فإن التأثير الإيجابي للزيوت العطرية على القدرات العقلية للإنسان يحدث عندما تؤثر رائحتها على الدماغ، مما يزيد من نشاطه وقدرته على التحكم في تبادل المعلومات بين الخلايا العصبية ومع ذلك، فإن العلاج بالروائح العطرية ليس فعالًا للجميع، لذا فهو ليس طريقة علاج عالمية.

ويمكن إجراؤه لأطفال المدارس أو الطلاب: 15 دقيقة فقط في غرفة برائحة الزيت العطري في يوم الامتحان ستساعدك على الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر وتخفيف التعب.

علمت MedicForum أيضًا أنه في جلسة العلاج العطري، يمكنك استخدام مصابيح عطرية تحتوي على 2-3 قطرات من مادة عطرية. عندما يسخن المصباح، سوف تنتشر رائحة لطيفة ومريحة، وغالبًا ما يتم فرك الزيوت العطرية على الجلد، أو استنشاقها، أو أخذها في الحمامات معها.

ومع ذلك، فإن بعضها يمكن أن يسبب الحساسية ويجب عليك اختبار المادة، ضع بضع قطرات من الزيت على معصمك واتركها لمدة 10-15 دقيقة وإذا لم يكن هناك حكة أو احمرار، يمكنك استخدامه بأمان.

