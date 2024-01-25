شعبة الذهب: الأسعار الحالية مبالغ فيها

أكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقة ومبالغ فيها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.

وتناشد الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

يشار إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 25 يناير 2024 في مصر يسجل 3850 جنيها في التداولات اليوم وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بالسوق المصري.