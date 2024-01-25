إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الخميس

إرتفعت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة،داخل أسواق مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 25من شهر يناير2024 ، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 85 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 75جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 50إلي 58جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوريمابين 110 إلي 120جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 280إلي 360جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 240إلي 270جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 180إلي 190جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 225جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .