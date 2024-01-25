انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بالأردن

انطلقت فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تحت شعار بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام، بالعاصمة الأردنية (عمان) برعاية وحضور الأميرة ريم علي.

قال المدير التنفيذي للمنتدى أيمن الرشيد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المنتدى يأتي في وقت مهم للغاية تمر به المنطقة بظروف صعبة للغاية، مؤكدا أن الإعلام يقوم خلالها بتوضيح وتوصيل الحقيقية للعالم بشأن الحرب على الإسرائيلية على قطاع غزة.

أضاف أنه يأمل أن يناقش المنتدى القضايا الإقليمية والدولية من خلال الخبراء المشاركين في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن المنتدى يمثل منصة دولية مهمة؛ لمناقشة الظروف والأزمات التي يمر بها العالم.



يحضر المنتدى من مصر الفنانة الهام شاهين وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين من الدول العربية والعالم.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة، فإن المنتدى يعتبر مرجعا لكثير من السياسات الإعلامية المتطورة، ومنصة علمية فريدة لقادة وسائل الإعلام وصناع المحتوى وخبراء السوشال ميديا للتواصل والمشاركة في سلسلة من حلقات النقاش، وفرص تبادل الأفكار حول مجموعة من الموضوعات المهمة.



يناقش المنتدى - الذي يجمع شخصيات وقادة وسائل الإعلام وصناع المحتوى العرب - أحدث المستجدات والتحديات لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الإخبارية، وكيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا الناشئة لمستقبل وسائل الإعلام، والفرص والقيود والاستخدامات الرقمية، ودمج رسائل الاستدامة في حملات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.



ستتناول جلسات المنتدى، دور الأردن والجهود الدبلوماسية الملكية في تغيير الرأي العام الدولي تجاه الحرب على غزة، وكيف كسر الأردن الحصار وإيصال المساعدات والمستلزمات الطبية؛ الأمر الذي حرك البوصلة العالمية بضرورة فتح مسارات برية جوية للقطاع لتأمينهم بالمستلزمات الطبية.