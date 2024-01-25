موعد مباراة الأردن والبحرين اليوم في كأس آسيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية إلى ملعب استاد خليفة الدولي من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين الأردن والبحرين في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

يدخل منتخب البحرين المباراة بشعار لا بديل عن الفوز أملا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة، ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي:

1 – الأردن .. 4 نقاط

2 – كوريا الجنوبية .. 4 نقاط

3 – البحرين .. 3 نقاط

4 – ماليزيا .. 0 نقاط

على الجانب الأخر يبحث منتخب الأردن عن تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير للحفاظ على موقعه في جدول المجموعة وتأكيد أحقيته بالتأهل.

موعد مباراة الأردن والبحرين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر عدة قنوات وهي beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، و SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح و Alkass EXTRA One HD بصوت المعلق خليل البلوشي و Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق بلال علام.