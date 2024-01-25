تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم ببرودة الطقس وسقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما تقل حدتها تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

سقوط أمطار

أضافت الهيئة، أن الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

تكون الصقيع

ذكرت، هناك تكون للصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ، حيث تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات

الوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة