عاجل
المقاومة العراقية واللبنانية تقصف 3 قواعد محتلة بالصواريخ
الخميس 25 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس حتى الثلاثاء المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم ببرودة الطقس وسقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

txt

عظمى القاهرة 17 .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

تحذيرات الأرصاد الجوية 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما تقل حدتها تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

txt

عظمى القاهرة 17 .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

سقوط أمطار 

أضافت الهيئة، أن الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

تكون الصقيع 

ذكرت، هناك تكون للصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ، حيث تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات

الوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة 

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. مائل للبرودة وأمطار خفيفة

حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل.. غير مستقر وشديد البرودة ليلًا

حالة الطقس اليوم في السعودية.. درجة الحرارة بالمسجد الحرام تصل لـ21

بداية الأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

أمطار وتقلبات.. حالة الطقس الأيام المقبلة

ارتفاعات بدرجات الحرارة وكثافة الشبورة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدًا
الجريدة الورقية