عظمى القاهرة 17 .. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الخميس في مصر باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، فتكون على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات.

جنوب سيناء: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس، فتوقعت الهيئة أن تسقط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة أن تسقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على منطقة السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط “معتدلة: مضطربة”، وارتفاع الموج 2: 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون حالته “معتدل: مضطرب”، وارتفاع الموج 2: 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.