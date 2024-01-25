الأونروا: القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل كامل (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن هناك الآلاف المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي في غزة، لافتة إلى أنه يخشى أنتشار الكوليرا بين أهالي غزة في فصل الشتاء، وانهيار منظومة الصرف الصحي.

المستشفيات أصبحت غير قادرة على علاج المرضى

وأضاف المتحدث باسم الأونروا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل كامل، مؤكداً أن أعداد القتلى والجرحى كبيرة للغاية، و المستشفيات أصبحت غير قادرة على علاج المرضى، مواصلة العمل في الأحداث الجارية.



وأشار المتحدث بأسم الأونروا إلى أنه يتم دفع جميع سكان غزة إلى رفح ، و مدينة رفح يسكنها حوالي 250 ألف مواطن، والبنية التحتية و الصحية لمدينة رفح لا تتحمل أن يسكنها مليون ونصف مواطن.

الأمم المتحدة: الحرب على قطاع غزة أدت لتضرر 75% من المباني المدرسية

وكشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في القطاع.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان مشترك: أن أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم منذ أكثر من 3 أشهر، مشددة على ضرورة إنهاء الصراع في غزة لضمان عودة آمنة للتعليم.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أرقام مفزعة لعدد من ارتقوا شهداء بعد 108 أيام من حرب الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام فلسطينية.

عدد الشهداء يقترب من ال26 ألف معظمهم من الأطفال والنساء

وذكرت وزارة الصحة في غزة بأن العدد يقترب من ال26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأن عدد المصابين يقترب من ال65 ألفًا في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر بما يتجاوز رقم المائة ألف شهيد ومصاب هذا بدون حساب من لم يوثق والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.