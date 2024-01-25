390 مستفيدًا من أنشطة "نادي السكان" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق أولى فعاليات خطة أندية السكان بالمحافظة، التي تنفذها إدارة الشباب بالمديرية، يرافقه الدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي، مدير إدارة الشباب بالمديرية، والدكتورة سارة طه، معاون المدير العام لشئون الشباب، ومحمد جمال، منسق نادي السكان بالمحافظة.

انطلاقات فعاليات الخطة بمركز شباب كفر مناقر ببنها، التي تناقش خلالها ألاء عبدالرحمن، محاضر بوزارة الشباب والرياضة، حول مرحلة المراهقة والفرق بين الذكور والإناث في تلك المرحلة وكيفية التعامل مع التغيرات الفسيولوجية والنفسية في تلك المرحلة.

يستهدف البرنامج 30 مستفيدًا من كل نشاط خلال الخطة التي تبدأ من يناير وحتى نهاية فبراير 2024 بأندية السكان على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تستهدف مشروعات أندية السكان تثقيف الشباب بالقضايا السكانية التي تضم مرحلة المراهقة والصحة الإنجابية وقضايا الزيادة السكانية وغيرها من القضايا التي تسعى من خلالها وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي بين النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية.

أكد الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب، ليس فقط فيما يخص الأنشطة الرياضية، بل وتسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والدينية وتعظيم الاستفادة منها.