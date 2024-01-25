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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق سليمان: الشناوي يغيب عن الملاعب لمدة ٤ شهور تقريباً

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق أن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر إصابة قوية وستؤدي إلى غيابه لمدة طويلة.

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وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في تقديري أن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريباً بسبب تعرضه لاصابة في خلع في الكتف".


وتابع:"أتمنى أن يعود محمد الشناوي سريعاً إلى الملاعب والمشاركة من جديد مع فريق الأهلي ومنتخب مصر في الفترة المقبلة ".

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