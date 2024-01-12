وسيم السيسي يهاجم حركة الأفروسنتريك الإفريقية: "حبة نصابين" (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات إن الحج قديما كان في مصر فكلمة حج كلمة مصرية قديمة تعني النور وكلمة "از" موجودة أيضا في الكلمات المصرية القديمة وتعني المتجه إلى، فهذا يعني أن الحجاز تعني الـ"حج از " أو المتجه إلى النور.

وأضاف “السيسي” خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على فضائية الحياة، مساء اليوم أن الناس كانوا يحجون في أبيدوس إلى سيدنا إدريس الذي ذكر في القرآن بأنه كان صديقا ونبيا.

وسيم السيسي: حركة الأفروسنتريك الأفريقية"حبة نصابين"

وشن “السيسي” هجوما حاداعلى حركة الأفروسنتريك الأفريقية، واصفا إياهم بـ "حبة نصابين" لأنهم يدعون أنهم قاموا ببناء الحضارة المصرية وأنهم كمخالب القط في أصابع الصهيونية العالمية.



وتابع السيسي: “هناك باحثين ألمان حصلوا على نوبل ودرسوا الكثير من المومياوات في 30 أسرة ملكية منذ عام 3200 ق م وفحصوها جينيا ولم يجدوا فيها خط أسود حتى عام 600 ق م”، معقبا: “الباحثون قالوا إن السبب في ذلك تجارة العبيد ووجود تجارة بينية بين مصر وأفريقيا”.