الذهب يواصل تحطيم ارقامه القياسية.. ويقفز 25 جنيهًا

يبدو أن رحلت صعود أسعار الذهب لم تتوقف حتي الآن فى الأسواق المصرية، فى حين يواصل المعدن الأصفر الاستعراض فى الأسواق لكسر الأرقام التاريخية لنفسه.

استمرت أسعار الذهب فى الأرتفاع للمرة الثانية بنحو 5 جنيها فى التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 24 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليواصل متوسط سعر عيار "21" الارتفاع الى مستوى سعر 3855 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق.

وشهدت أسواق المعدن الأصفر في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات، في حين عاودت الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وما ذلت أسعار الذهب تواصل رحلتها نحو الصعود، ويبدو انها لم تتوقف فى الوقت القريب .

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 24 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3855 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4348 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 4007 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3279 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2553 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 2124 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1607 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 30000 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية.