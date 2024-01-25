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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع 5 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيي 5 اشخاص مصرعهم من عائلة واحدة بينهم طفل رضيع،  علي  طريق طريق طحا المرج في محافظة الشرقية ،جراء وقوع حادث انقلاب سيارة في مصرف زراعي.

مصرع5 من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة في مصرف زراعي بالشرقية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من مستشفى ديرب نجم المركزى يفيد مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة (رب أسرة ونجله وحفيده وزوجة نجله وحماة نجله) إثر سقوط سيارتهم الملاكي في مصرف زراعي بطريق طحا المرج بدائرة المركز.

وبانتقال قوة امنية الي مكان الحادث وبالفحص تبين أن سبب الحادث يرجع لاختلال عجلة قيادة السيارة التي كانت الأسرة تستقلها على طريق طحا المرج مما تسبب في سقوط السيارة في المصرف الزراعي وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "عمارة.ع. ع" 62 عاما ويعمل مدير بالتربية والتعليم بالمعاش ويقيم في عزبة شيمي بدائرة مركز ديرب نجم ونجله “محمد” 32عاما وإسراء.ا.ع "٢٢ عاما و"زوجة نجله" ووالدتها “أميمة ا.ع” والطفل الرضيع “عبد الله.م.ع” (حفيد الاول).

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثامين ونقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثامين وتكليف المباحث لكشف غموض وملابسات الحادث.

 

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