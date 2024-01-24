مفيش رحمة.. خالد أبو بكر يستنكر الهجوم على محمد صلاح

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، الهجوم الذي يتعرض له نجم منتخب مصر، محمد صلاح، قائلا: “محمد صلاح تعرض للشتائم في الكام يوم اللي فاتوا قد اللي اتشتموا من يوم ما لعب كورة، رغم أنه قدم ما لم يقدمه مصري على مدار 50 سنة مضت”.

وأبدى خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية"أون"، تعاطفيه مع النجم محمد صلاخ، قائلا :""ياعيني عليك يابني، ليه المصريين كدا؟.. وليه مفيش رحمة؟..وليه بتنسوا كل اللي فات".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن هناك دعاوى سلبية طالت نجم ليفربول، رغم أن صلاح قدم كل ما لديه من مستوى وأداء، ولكن تم اتهامه بالتخاذل، معقبًا:" تم اتهام صلاح بالتخاذل في حق منتخب بلده، وهذا اتهام صعب، لماذا المصريين بهذا العنف وهذه القسوة.. فكروا بهدوء ولا تتعرضوا لصلاح بالموت معنويًا".

واختتم:"أي فريق يغضب حينما يتغلب.. ولكن أرجوكم نفتح صفحة جديدة في دور الـ 16.. محمد صلاح محصلش في تاريخ مصر في 50 سنة في أي مجال".

سقوط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز التأهل كوصيف للمجموعة إلى الدور ثمن النهائي للكان.

الشوط الأول

جاءت المباراة مثيرة وحافلة بالنية منذ الدقيقة الأولى، حيث بدأ منتخب مصر بضغط هجومي وحاول مصطفى محمد خطف هدف في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

استحوذ منتخب الرأس الأخضر في الدقائق التالية في وسط الملعب ونجح في إجبار المنتخب الوطني على التراجع نسبياً لوسط ملعبه.

إستعاد المنتخب المصري استحواذه على وسط الملعب بعد الـ 10 دقائق الأولى وكاد مصطفى محمد أن يفتتح التسجيل بضربة رأسية مرت فوق العارضة.

وأهدر الثنائي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي فرصة جديدة قبل أن يهدر مصطفى محمد مجدداً أخطر الفرص في الدقيقة 20 بعد متابعة لتسديدة عمر المرموش المرتدة من الحارس.

وفي الدقيقة 38 سدد أحمد فتوح كرة قوية مرت جوار القائم الأيسر ثم سدد زيزو مرة أخرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يخطف جيسلون مهاجم الرأس الأخضر أول أهداف المباراة لتتعقد الأمور امام المنتخب المصري بعد إنتهاء الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب المصري الشوط الثاني بقوة بعد التعديلات التي أجراها روي فيتوريا بنزول محمود تريزيجيه ومحمد حمدي.

وفي الدقيقة ينجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل للفراعنة لتصبح النتيجة 1-1.

واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي بعد الهدف بينما إعتمد الرأس الأخضر على المرتدات.

أهدر منتخب مصر العديد من الفرص الخطيرة عن طريق محمود تريزيجيه ومصطفى محمد في ظل تألق لافت لحارس الرأس الأخضر.

وتصدى الحارس مجدداً لتسديدة صاروخية من إمام عاشور في الدقيقة 86 .

وفي الدقيقة 92 ينجح مصطفى محمد في تسجيل ثاني اهداف المنتخب المصري.

وبينما يستعد المنتخب المصري للإحتفال بالتأهل للدور الثاني يخطف لخطير تيكسيرا هدف التعادل القاتل للرأس الأخضر لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني ليتأهل لثمن النهائي بعدسقوط غانا في فخ التعادل أمام موزمبيق.