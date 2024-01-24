النائبة حياة خطاب: موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية ثابت عبر الزمن

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مناسبة إلا ويتحدث عن دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ، مؤكدة أن مصر ستظل دوما داعما للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي.

الدفاع عن أرض الوطن

وقدمت خطاب ، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم ال72 ، مشيرة الي أنهم قدموا ارواحهم دفاعا وحماية عن ارض الوطن ، كما ان هؤلاء الأبطال لم يبخلو بارواحهم للدفاع عن مصر وشعبها .

واشارت خطاب الي ان كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة جاءت لتطمئن المصريين وخاصة في ظل الشائعات والمعلومات غير الحقيقية والشائعات في اهم قضيتين مطروحين علي الساحة ، اولاً القضية الفلسطينية و موقف مصر واضحا من خلال تاكيد الرئيس علي الدعم الكامل للفلسطينيين عبر التاريخ .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، إنه فيما يخص القضية الثانية وهي خاصة بالاقتصاد المصري ، مؤكدة ان حديث الرئيس السيسي واضحا في هذا الملف من خلال دعوته بشأن إجراء حوار اقتصادي أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، قائلة: ان مصر تمتلك خبراء ومتخصصين بالاقتصاد لديهم رؤى ومقترحات سنعبر من خلالها تلك الأزمة فمصر لديها حكماء ودعوة الرئيس تؤكد احساسه لما يشعر به المواطن المصري.