لقاءات ثقافية وورش فنية متنوعة ضمن أنشطة ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد قسم المكتبات بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان" الفساد الإدارى"، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، تحدثت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، عن مفهوم الفساد والذى يعنى إساءة التعامل مع الأطراف الأخرى سواء من ناحية تأخير المعاملات، أو رفض الإجابة عن أسئلة العملاء لإن دائما الفساد يشمل طرفين الأول هو الموظف والثاني هو الشخص الذي يريد الخدمة، وعندما يتعرض الطرف الثاني إلى ضغط أو إبتزاز مقابل الخدمة يعد هذا فساد إدارى يقوم به الموظف إستغلالا لمكانته ومنصبه ويؤدى هذا التقصير فى العمل إلى هدر المال العام ومن أبرز مظاهر الفساد الادارى ظهور طرق غير سوية لقضاء مصالح المواطنين.

"رجال لا تعرف الخوف".. ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بعيد الشرطة

وشهدت مكتبة مطرطارس الفرعية بمركز سنورس محاضرة بعنوان "رجال لا تعرف الخوف"، بمناسبة عيد الشرطة، تحدث فيها محمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة، عن أحداث موقعة الإسماعيلية عام 1952، وقدم رجال الشرطة خلالها مثالا يحتذي له في التضحية والصمود، حيث رفضت قوات الشرطة تسليم مبني المحافظة للإحتلال الانجليزي، مما نتج عنه استشهاد خمسون من رجال الشرطة البواسل و سقوط عدد كبير من الجرحي، كما نفذ رواد مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة لعمل مجلة حائط حول عيد الشرطة، بإشراف رضا سيد وسماح شكري أمناء مكتبة الطفل.

وإستمرارا للأنشطة المقامة خلال أجازة نصف العام، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت بيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز الفيوم، عدد من المحاضرات والورش الفنية في إطار احتفالات فرع ثقافة الفيوم بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بالإضافة إلى ورش الرسم الحر والتلوين.