اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: الأزمة الاقتصادية الحالية لها حلول

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي" خلال الاحتفال بعيد الشرطة: الأزمة الاقتصادية الحالية لها حلول.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" خلال الاحتفال بعيد الشرطة: الأزمة الاقتصادية الحالية لها حلول

حل مشكلة الدولار من خلال زيادة الموارد لتغطية الاحتياجات

أقدر صلابة المصريين في مواجهة الضغوط ويجب ضبط الأسواق

تقليب الرأي العام يقوم بدور سلبي ويسيء للدولة

د. وجدي زين الدين يكتب: الشرطة المصرية وعطاء التنمية

مجلس الأمن يفشل في وقف الحرب الإسرائيلية

"ترامب" يفوز على "هالي" في نيوهامبشير

600 شهيد ومصاب في محرقة "خان يونس" وسلخانة للأسرى في النقب

إنجاز جديد للدبلوماسية المصرية.. رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

القوات الأمريكية تقصف العراق بعد استهداف قاعدة "عين الأسد"

تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين

في الذكرى الـ 72: 25 يناير عيد الكرامة