تكريم الأئمة والواعظات في ختام دورة اللغة العربية بجامعة الفيوم    

كرّم الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم الأئمة المتميزين والواعظات في اليوم الختامي من فعاليات دورة اللغة العربية التي تم تنظيمها بكلية دار العلوم.

جاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا ،وفي ختام دورة اللغة العربية.

وشهد الحفل الختامي حضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور صلاح العشيري وكيل الكلية، والدكتور محمود القرني أستاذ الشريعة، والدكتور وليد الشيمي وكيل الكلية الأسبق، وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية وهيئة التدريس، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية.

نائب رئيس جامعة الفيوم: دورة اللغة العربية تهدف إلى صقل المهارات اللغوية

وفي كلمته أعرب الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإتاحته مثل هذه الدورات لدعم الأئمة والواعظات، وحبذ تلك الجهود المبذولة لإيصال الوعي الرشيد والفكر الوسطي المستنير للسادة الأئمة والواعظات، وخاصة من خلال العناية بالتدريب والتطوير المستمر، ولاسيما في الجانب اللغوي، وبين أن الهدف من وراء ذلك هو صقل المهارات اللغوية للسادة الأئمة والواعظات؛ ليتمكنوا من إرسال رسالة السلام إلى العالم أجمع.

وقدم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الشكر لنائب رئيس الجامعة وهيئة أعضاء التدريس على حسن الاستقبال ومدى اهتمامهم بالمتدربين من الأئمة والواعظات.

وكانت دورة اللغة العربية قد انطلقت يوم الأحد الماضي، بقاعة المؤتمرات بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، وفي إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لدعم قدرات الأئمة.

وقام بإلقاء المحاضرات خلال أيام دورة اللغة العربية الدكتور حسن رمادي أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم، والدكتور محمد مصطفى أستاذ الدراسات الأدبية بالكلية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم الأسبق، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتقديم الدعم وصقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة أنَّ اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة وتبليغها، لذلك أرسل الله (عز وجل) كل رسول بلسان قومه ولغتهم، حتى يُحسن تبليغ الرسالة، قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"، فاللغة العربية هي الحلقة الرابطة بين الرسالة والبشر.