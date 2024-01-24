انقلاب سيارة محملة بوقود الديزل على طريق محور منفلوط

شوهدت سيارة محملة بوقود الديزل انقلبت على طريق محور منفلوط بمحافظة أسيوط، بسبب تسرب مادة الديزل من خزان السيارة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغاً من غرفة عمليات الإنقاذ بحادث انقلاب سيارة محملة بالديزل على الطريق المؤدي إلى محور منفلوط.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والمعاينة تبين انقلاب سيارة محملة بمادة الديزل، ولم يخلف الحادث إصابات، ولا يوجد أي عائق على الطريق، وجارٍ إزالتها. من قبل صاحبها. .

من ناحية أخرى، أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب حافلة صغيرة على الطريق السريع بين غرب مصر وأسيوط، داخل محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات الطوارئ يتضمن انقلاب حافلة صغيرة ووجود مصابين بإصابات مختلفة منها سحجات وكدمات وكسور مزدوجة، على طريق مصر أسيوط الغربي السريع بجوار أسيوط. كارتا. .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. . . وتم تحرير محضر بالواقعة بالنسبة للمصابين، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.