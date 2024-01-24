المرور يشن حملات موسعة ومكبرة لرصد وضبط المخالفين

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 52,377 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم التركيز على ضبط المخالفات الشائعة لتعزيز سلامة الطرق وتحقيق الانضباط المروري.

ومن بين هذه المخالفات، تم ضبط 864 حالة للسائقين الذين كانوا يقودون بدون تراخيص صالحة، و62 دراجة نارية مخالفة للقوانين المرورية. كما تم رصد 9,963 حالة تجاوز السرعة المقررة، وجرت معاقبة 4 حالات مخالفة لشروط التراخيص. وتم تسجيل 15 حالة مخالفة لمواقف عشوائية تعترض حركة السير، كما تم رصد 1,518 حالة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه المخالفات، وستستمر جهود وزارة الداخلية في تنفيذ حملاتها لضبط ومحاربة المخالفات المرورية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تلك المخالفات بحزم وتصدت لها باستخدام الإجراءات القانونية المناسبة. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم.

ويأتي هذا الإلتزام الدائم من قبل أجهزة وزارة الداخلية في ظل الحملات المستمرة لضبط المخالفات المرورية بهدف ضمان السلامة العامة وتعزيز الانضباط المروري. تعبر هذه الجهود عن حرص الدولة على حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على أرواحهم أثناء استخدام الطرق العامة.

تهيب أجهزة وزارة الداخلية بجميع السائقين وقائدي الدراجات النارية بالالتزام بالقوانين المرورية واحترام الإشارات والتعليمات المرورية، حفاظاً على أمانهم وأمان الآخرين وضمان سلامة الطرق العامة وانسيابية حركة المرور.

تعمل أجهزة وزارة الداخلية بكافة إمكانياتها وجهودها المستمرة للحفاظ على النظام المروري وتعزيز السلامة على الطرق العامة، وتؤكد على أهمية مشاركة المجتمع في هذا الجهد من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة مرورية تشاهدونها، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والانضباط المروري.