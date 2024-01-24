مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية ، وفريق ليفربول يتجه نحو مباراة حاسمة أمام نظيره فولهام في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك مساء اليوم الأربعاء على ملعب كرافين كوتاج، الذي يُعد معقلًا للفريق الأخير. تلك المباراة تأتي في إطار مباريات الإياب لنصف نهائي البطولة.

فريق ليفربول يدخل هذه المواجهة بحماس كبير ورغبة في تحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة. يُشير الوضع الحالي إلى أهمية هذه المباراة، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهّد له الطريق نحو المنافسة على اللقب.

من الجدير بالذكر أن ملعب كرافين كوتاج سيكون شاهدًا على تلك المواجهة الحماسية، وسيكون مكانًا حيويًا يشهد على تنافس الفريقين في سبيل الوصول إلى النهائي.

تتزايد أهمية المباريات في مراحل خروج المغلوب، وفريق ليفربول يسعى للظهور بأداء متميز وتحقيق الفوز للتأهل ومواصلة مسيرته نحو اللقب الغالي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

يبحث ليفربول عن خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد أن حقق الريدز الفوز على حساب نظيره فولهام، في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في ملعب أنفيلد.

ويلعب ليفربول ضد فولهام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وستقام مباراة الريدز ضد فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: هارفي إليوت، ماك أليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز.

بيان ليفربول بشأن إصابة محمد صلاح

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا حول إصابة لاعبه محمد صلاح قائد منتخب مصر التي تعرض لها في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال ليفربول في بيانه: محمد صلاح سيعود إلى مقر تدريبات ليفربول غدا الأربعاء وسيبدأ برنامجا علاجيا مكثفا فورا للتعافي من الإصابة.

وأضاف: سيخضع صلاح لبرنامج مكثف جدا والهدف هو إعطاؤه أكبر فرصة للتعافي والعودة إلى ومعسكر المنتخب.

تشيلسي يصعد لنهائي كأس الرابطة

حجز تشيلسي مكانه في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه مساء الثلاثاء على ضيفه ميدلسبره (6-1)، داخل ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف النهائي.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من لاعب ميدلسبره جوناثان هوسون (15) بالخطأ في مرماه وإنزو فرنانديز (29) وأكسل ديساسي (36) وكول بالمر (42 و77) ونونو مادويكي (81)، فيما سجل مورجان روجرز هدف ميدلسبره الوحيد في الدقيقة 88.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتعادل الفريقين (1-1) قبل أسبوعين.