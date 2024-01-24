إقالة جمال بلماضي من تدريب منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة المدير الفني جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر وذلك عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وودع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا مبكرًا من دور المجموعات بعد فشلة في تحقيق أي نتائج إيجابية خلال المواجهات الثلاثة التي خاضها.

وتعادل المنتخب الجزائري في الجولة الأولى مع أنجولا ثم تعادل في الجولة الثانية مع بوركينا فاسو، قبل أن يخسر أمس في الجولة الثالثة على يد موريتانيا ليودع البطولة في واحدة من أقوى مفاجآت الكان للنسخة الحالية.

وكتب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر منصة X: "توصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظًا موفقًا في بقية مشواره".

أرقام جمال بلماضي مع منتخب الجزائر

وبدأ جمال بلماضي مشواره مع منتخب الجزائر في سبتمبر 2018 وحقق مع منتخب بلاده لقب كأس أمم إفريقيا 2019، كما أنه قاد محاربو الصحراء في 64 مباراة، فاز في 41، وتعادل في 17 وخسر 6 فقط.