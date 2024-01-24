الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: مصر تعمل على إطفاء الحرائق في المنطقة وليس إشعالها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال سواء في ليبيا أو السودان أو غيرهما، معقبًا: "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".

وأضاف في حديثه مع عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".

 

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وتابع: "ما حدث في الأربعة أشهر الماضية أنهك الجميع، وكان له نتائج قاسية، ونرسل رسائل للجميع بأنه من المهم ألا تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من ذلك".

وواصل: "نبذل جهدنا في السودان، ومع الصومال، قلنا إننا مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا ودول الجوار والصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا، كل هذه الدول لها موانئ على المحيط أو البحر الأحمر وتصدر وتستورد عن طريق جيبوتي، وقد يحدث ذلك عن طريق كينيا أو الصومال أو إريتريا، خشوا في اتفاقات من دي".

 

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