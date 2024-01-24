الخميس 25 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يرفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو

الرئيس السيسي ونتنياهو
الرئيس السيسي ونتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك وسط خلافات بين مصر وإسرائيل بسبب تصريحات المسئولين الإسرائيليين المتطرفين يدعمها نتنياهو ويكررها عن نية دولة الاحتلال القفز على اتفاقية فيلادلفيا واحتلال محور صلاح الدين الحدودي الملاصق لحدود مصر.

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وفي وقت سابق قال الرئيس السيسي، إنّه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما: "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".

وأضاف في حديثه مع عدد من المسؤوليين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".

 

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