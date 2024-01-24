الخميس 25 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: صلابة المواطن المصري تطورت وتحمل ظروفًا لم يكن يتحملها قبل 30 عامًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المسئولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء، الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد انعكست في ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وطرح خلال لقاء عرضته قناة "إكسترا نيوز"، سؤالًا: "منذ عام 2013، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها؟ وهل نحن نتحدث عن تأجيل التحرك؟ أم تحمل النتائج؟".

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وأضاف: "هل كان يمكن تحمل الأوضاع التي كانت موجودة في الدولة عام 2013؟، هل كان يمكن عمل صناعة بدون عمل طاقة لها؟"، مردفًا: "أنا شوفت أننا نتحمل نتائج التحرك، واحنا بنتحرك طبيعي هيبقى فيه مشاكل لكننا هنستحملها".

وتابع: "هل كان ممكن الرأي العام يتحمل النتائج اللي حصلت دي قبل كده ؟ يمكن تحمله الآن يدل على تطور كبير حدث في صلابة الإنسان المصري، فهو لم يصبح على نفس الصورة التي كان عليها منذ 20 أو 30 عاما".

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