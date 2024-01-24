كلام_X_الرياضة

الأربعاء 24/يناير/2024 - 08:49 م 1/24/2024 8:49:37 PM

المسئولية

أصيب محمد صلاح فتسارع مسئولو اتحاد الكرة بلا وعى وبدون مسئولية فى إصدار بيانات صحفية بهدف التواجد فى المشهد وتصدر الترند، فأثارت هذه التصريحات بلبلة كبيرة وأدت إلى انقسامات بين (مع أو ضد) وبالطبع كان هناك المأجورون الذين أشعلوا النار فى الهشيم وزادت النيران وجود هذه الإدارة! وقامت الدنيا عليه ولم تقعد، رغم أنه كان مع المنتخب غير موفقين! ثم جاءت الإصابة وقرار سفره للعلاج فى ليفربول والتى كانت السبب فى زيادة استعار الحملة الشعواء عليه وتجاوزت للنيل من وطنيته! وبالطبع العقلاء يعلمون إنه لديه رصيد كبير وواضح من الوطنية وغير مسموح لأى احد بالمساس به! كما أنه فعلًا مصاب وسافر للعلاج وليس للعب هناك حتى يتم إصدار كل هذه الأقاويل الخاطئة فى حقه.

وإذا كان لدينا إدارة محترفة تصدر تصريحات سريعة وبالحقيقة وتتبع الشفافية كانت ستجنبنا كل هذا اللغط، ولكن للأسف صدرت الحقيقة من ليفربول وصرح بها يورجن كلوب بدون لف أو دوران مثلما فعل اتحاد الكرة! ويشاء الله ان يصاب محمد الشناوى فى كتفه ويتقرر سفره للعلاج فى القاهرة بعد التنسيق مع إدارة النادى الأهلي، وتمت هذه المرة دون تعقيب من أحد! ما يؤكد أن ما فعله محمد صلاح هو الصح.

لماذا فيتوريا؟

من الواضح إنه مدرب مطيع وجميل ومتوافق مع هذه الإدارة الفاشلة، وتنازل عن كثير من الأمور آخرها تنازله على عدم حضور المترجم معه داخل الملعب، وذلك لكى يترك المكان إلى واحد من ذات الإدارة، وبذلك أصبح فاقدا للتواصل مع اللاعبين طوال المباريات الثلاث الفائتة! كما أن هذا المدرب يصر على لاعبين فى غير أماكنهم رغم ظهورهم الضعيف فى هذه المراكز، ومع هذا لا تنسى أنه يقبض فى الشهر مئتي الف يورو ويعمل من سنة والنصف تقريبًا، بما يعنى أنه قبض ما يفوق الثلاثة ملايين يورو!

البطولة

أنهت هذه البطولة على زمن الفرق الكبيرة بشكل حاسم وأصبحت لا تعلم أى الفرق سيفوز!

كما شاهدنا هزيمة البلد المضيف بأربعة أهداف من غينيا الاستوائية، وتم الغاء هدفين لكوت ديفوار بداعى التسلل، ولم يحدث احتجاج من اى أفراد الفريق ولا الجماهير على الحكم السودانى، ولم يصدر من إعلامهم ما يشين به التحكيم عكس ما يحدث عندنا.

المهم أنه فى جميع المباريات شاهدنا مدرجات ممتلئة بالجماهير وهذا نجاح للجنة المنظمة.

وتبدأ منافسات دور الـ16 السبت 27 يناير، ومباراة مصر فى هذا الدور مع صاحب المركز الثانى فى المجموعة السادسة، فى تمام الساعة السابعة مساء الأحد 28 من يناير، كما أنه فى حالة تأهلنا إلى الدور الربع النهائى سنواجه الفائز من مباراة غينيا ضد غينيا الاستوائية.

أخيرًا.. على الجميع أن يعلم إن مصر بلد عريق فى كرة القدم، ومنتخبها كبير، وهؤلاء المسئولون يجب محاسبتهم.

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