"هي تستطيع للتنمية" تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ27

وجهت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات وزارة الداخلية " جنود وضباط بمناسبة الذكرى الـ " 72 لعيد الشرطة.

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن المصريين يحتفلون بعيد الشرطة تقديرا للدور الكبير الذي قام به أبطال رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن الشعب المصري، وتقديرا لتضحياتهم على مر العصور، كما أن الشعب المصري لا ينسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري

وأشارت إلى أن حرص الرئيس السيسى الدائم على حضور احتفالية عيد الشرطة، وتكريم شهداء الوطن، عرفانا وامتنانا لما قدموه وأسرهم من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشددة على أن الوقت الحالي يتطلب علي الجميع العمل والتكاتف مع القيادة السياسية والعمل الجاد من أجل مصر، لدفع عجلة التنمية و لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعاني منها جميع دول العالم.

ووجهت الدكتور دعاء زهران، التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذي قدموا أروحهم فداءا لهذا الوطن، ولحفظ الأمن والاستقرار ورفعة الوطن.