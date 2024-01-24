الخميس 25 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: نحتاج 100 مليار دولار صادرات.. و"لو حليت أزمة الدولار لن يهمني شيء"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإزمات العالمية أثرت سلبا على مصر ودول العالم، مشيرا إلى أن كورونا كان لها تأثير سلبي على مصر بعد تحقيق نمو بلغ 6%، حتى أنه بمجرد الانتهاء من كورونا جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتطرق خلال اجتماعه مع عدد من المسئولين والإعلاميين، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى الحديث عن أزمة الدولار، قائلًا: "لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر لن يهمني أي حاجة تاني". 

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وأكمل: "المطلوب إننا في مدة زمنية قليلة، نصل بمعدلات التصدير والتصنيع داخل مصر، بشكل يجعل حجم الدولار متاحا للإنفاق على الاستيراد"،مواصلًا: "إحنا عايزين نوصل لـ 100 مليار دولار صادرات، ويجب العمل على هذا الأمر وزيادة الإنتاج داخل مصر".

ولفت إلى أن الأزمات والأسعار، ومحاولة التأثير على مسارات التجارة، كان لها تداعيات اقتصادية وأسهمت في ارتفاع الأسعار، متمنيًا إنهاء أزمة غزة، وأن يكون هناك حلا سلميا، ووقف إطلاق النار، وألا يتجه الصراع نحو الشمال للبنان.
 

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