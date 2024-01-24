الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجيش الإسرائيلي يُهزم.. القسام تقضي على عدد كبير من الجنود بفخ مميت

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام منذ قليل، أن مجاهديها نفذوا عمليتين غرب مدينة خانيونس، ضد قوتين من الجيش الإسرائيلي متحصنة داخل منزل، أدت إلى مقتل وإصابة 25 عسكريا.

 

وقالت القسام في بيان لها : تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

 

وأضافت القسام في بيانها، أن العملية الثانية هي تفجير منزل مفخخ مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح.

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