الجيش الإسرائيلي يُهزم.. القسام تقضي على عدد كبير من الجنود بفخ مميت

أعلنت كتائب القسام منذ قليل، أن مجاهديها نفذوا عمليتين غرب مدينة خانيونس، ضد قوتين من الجيش الإسرائيلي متحصنة داخل منزل، أدت إلى مقتل وإصابة 25 عسكريا.

وقالت القسام في بيان لها : تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام في بيانها، أن العملية الثانية هي تفجير منزل مفخخ مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح.