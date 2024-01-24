محمد عبد الجليل: هذا ليس منتخب مصر

علق محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على أداء منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، قائلاً: "ده مش منتخب مصر، ولا دول لاعيبة منتخب مصر، إحنا ربنا وصلنا دور الـ16 عشان خاطر الشعب فقط، ربنا يلطف بينا".

وتابع "عبد الجليل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن منتخب مصر لم يستطع أن يفوز على الرأس الأخضر رغم لعبه بالاحتياطي، مشيرًا إلى أن الكابتن حسن شحاتة فاز بـ3 بطولات إفريقية من خلال الاعتماد على اللاعيبة المحليين.

وأضاف أن المدربين الأجانب يعتمدون بصورة كبيرة على المحترفين، معقبًا: "واحد زي زيزو يقعد احتياطي ليه، في حالة من التوهان، إحنا مش عارفين راسنا من رجلينا، مش عارفين نحافظ على المرمى الآن".