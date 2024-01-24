تأجيل محاكمة زوجين بتهمة قتل جارهما

اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة زوج وزوجته لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص يدعى أشرف.ع مع سبق الاصرار والترصد انتقامًا منه بعدما زعما تعديه على ابنتهما وملامسة جسدها، إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1329 لسنة 2023 أن المتهمين محمود. ل ومنى. س في يوم 7 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة قتلا أشرف،ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض قطعة خشبية وسكينا انتقاما لخلاف بينهم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية سددت للمجني عليه ضربات متتالية على رأسه بأداة قطعة خشبية أفقدته توازنه، وانهال عليه الأول بعدة طعنات قاسية بسكين بجسده استقرت إحداها بعنقه قاصدين قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" بغير ترخيص وأداة قطعة خشبية، مما تستخدم بالاعتداء على الأشخاص بغير مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضاف أمر الإحالة إقرار المتهمين بالتحقيقات حيث أقر المتهم الأول إنه بتاريخ 7 أغسطس 2023 اتفق مع المتهمة الثانية على التعدي على المجني عليه انتقامًا لتعرضه لابنتهما، ونفاذا لاتفاقهما طعن المجني عليه بجسده عدة طعنات قاصدًا إصابته.

وأقرت المتهمة الثانية بالتحقيقات أنه بتاريخ 7 أغسطس 2023 اتفقت مع المتهم الأول على التعدي على المجني عليه؛ انتقامًا لتعرضه لابنتهما ونفاذًا لاتفاقهما سددت له ضربتين برأسه قاصدة إصابته.



