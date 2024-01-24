الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتهاء ورشة عمل حول التحديثات المطبقة بالإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواءالمصرية، انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان "التحديثات المطبقة حديثًا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية".

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وتم خلال ورشة العمل تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية بأهم التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٣/٤٥٠، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٢٠٢٢/١٥٠، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.

 

كما شهدت الورشة تبادل وجهات النظر مع الشركات حول أهمية تلك التحديثات في دعم الصناعة، ودورها في تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية في مصر، ومردود ذلك على تعزيز توافر المستحضرات الطبية البشرية داخل سوق الدواء المصري؛ وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ويحافظ على صحة المواطن المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تبني استراتيجية التوطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية بمصر.

 

كما أثنى السادة الحضور على مجهودات هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية، والإيجابية في التعامل مع احتياجات الشركات، خصوصا فيما يخص تيسير وميكنة إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية، وهو ما يوفر الجهد والنفقات، ويدعم تطلعات شركاء الصناعة، ويسهم في نمو وتطور سوق الدواء المصري.

 

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال والمستمر مع شركات الأدوية وتقديم سبل الدعم لصناع الدواء.

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