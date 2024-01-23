حماية للمواطنين.. القبض على 16 بلطجي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما.

وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، برئاسة اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد تاج رئيس مباحث مكافحة المخدرات في تصفية عنصر إجرامي إثر عملية تبادل إطلاق الأعيرة النارية على قوات بعد مقاومة القوات الأمنية وبإطلاق وابل من الرصاص عليهم مما دفع الأمن التعامل معه.



أسفرت الحملة الأمنية عن مقتل عنصر إجرامي وهو أحد تاجري وحائزو المواد المخدرة يدعى [ك. ع] 40 عاما فلاح خلال عملية مداهمة أمنية وبالتنسيق مع الأمن العام بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز ومدينة الفتح بأسيوط وكان بحوزته الآتي... (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، خزن من الزخيرة، 25 فرشا من الحشيش المخدر، مبلغا ماليا، هاتف محمول).



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل عنصر أجرامي شديد الخطورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأطلقت القوة التحذيرات اللازمة الا ان المتهم لم يستجب لها مما دفع الى التعامل معه ونتج عنه وفاته وكان بحوزته المضبوطات المذكورة والسلاح المستخدم فى الهجوم.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات