الرئاسة: مصر حريصة على المصلحة العليا للفلسطينيين واستكمال الاستثمار فى السلام (فيديو)

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح، وداعم دائما للقضية الفلسطينية .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن الوساطة المصرية - القطرية الوحيدة التى نجحت فى ايقاف إطلاق نار لمدة 7 أيام وأسفرت عن تبادل للمحتجزين فى قطاع غزة.

مصر حريصة على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن مصر حريصة على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وحماية أمننا القومي، لافتا إلى أن مصر استثمرت كثيرا فى السلام، وتعتزم استكمال استثمارها فى السلام وحمايته.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أجري مباحثات مع كل الرؤساء فى العالم من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن اتصالات الرئيس السيسي بعدد من الزعماء تجاوزت الساعات من أجل القضية والشعب الفلسطيني.

وعلى جانب آخر، قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، إن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس، مشددا على أن هذا التجمع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وأشياء أخرى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن علاقة مصر مع جميع الدول قوية، موضحا أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين العلاقة ممتازة، والعلاقات تتسم بالتوازن ويعكس مكانة مصر حاليا.

مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائما للسلام

ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، إلى أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلب منها، مؤكدا أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائما للسلام والعلاقات الطيبة وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

وأوضح أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.