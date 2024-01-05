الرئاسة الفلسطينية: الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وبشكل فوري على الشعب

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية و"مبادرة السلام العربية" وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أية خطط بشأن "اليوم التالي للحرب" تتجاوز هذه الخطوط، هي خطط "مرفوضة جملة وتفصيلا".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شددت الرئاسة الفلسطينية، ردًا على ما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، على أن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت هي أن الأولوية الآن هي وقف العدوان وبشكل فوري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".