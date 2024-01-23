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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سفير مصر في أوسلو يقدم أوراق اعتماده إلى ملك النرويج

السفير الدكتور جمال
السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي

قدم السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي، إلى الملك هارالد الخامس، ملك النرويج، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة مملكة النرويج.

ورحب الملك هارالد الخامس بسفيراً مصر في أوسلو، مثنياً على العلاقات بين البلدين متمنيا التوفيق في مهمته الجديدة في النرويج. 

ومن جانبه، نقل السفير متولي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلي ملك النرويج، منوهاً إلى أن القيادة المصرية تنظر إلى علاقات مصر مع النرويج بتقدير بالغ في ظل التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية في السنوات القليلة الماضية، لاسيما في مجال الاستثمار الذي تقوم به عدد من الشركات النرويجية في مصر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأثنى الملك هارالد على العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها لم تشهد أية توترات أو اختلافات منذ بداياتها، وأن العلاقات تسودها الصداقة.

ونوه في هذا السياق إلى أن قرينة ولي العهد ستقوم بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم العلاقات الثقافية وافتتاح الجناح النرويجي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيداً بكون النرويج ضيف شرف معرض القاهرة لهذا العام.

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