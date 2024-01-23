موعد دخول محطة الضبعة النووية الخدمة (فيديو)

قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات وأصبح الـ 4 تحت الإنشاء بالفعل وليس تخطيط فقط، وأول وحدة ستدخل الخدمة في 2028، وكل 6 أشهر ستدخل واحدة أخرى، حتى تدخل الوحدة الأخيرة في 2030

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية"الحدث اليوم"، مساء اليوم أنه يوجد تطبيقات كثيرة للطاقة النووية سواء في مجالات الإشعاع أو الطب، أو الصناعة، أو الكشف عن الموارد المائية، وهي مجالات يتم العمل فيها منذ الخمسينيات، إذ أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تعمل في هذا المجال منذ عقود طويلة.

مصر كانت لديها مشكلة في توليد الطاقة والكهرباء من الطاقة النووية

وأشار إلى أن مصر كانت لديها مشكلة في توليد الطاقة والكهرباء من الطاقة النووية، ويتم العمل عليها منذ عام 1964، وتتعثر حتى نجحت مصر مؤخرًا في الملف بالتعاون مع روسيا الاتحادية، والمشروع يسير بشكل مميز من خلال مشروع الضبعة.

وقال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، مضيفا أنه تم الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الانتهاء من الأربع وحدات في 2030، مبينا أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة.

وشدد على أن الاتفاقية مع روسيا، تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ في الأربع وحدات الخاصة بالمشروع، موضحا أن عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تقوم بناء المشروعات والسدود في إفريقيا وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.



ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جدا وليس بها خطورة، ولن يكون بها أي أضرار على البيئة، موضحا أن ذلك يعود إلى أسلوب وتصميم المفاعلات خاصة الحصول على الموافقات الوكالات منها وكالة الطاقة الذرية والجهات المعنية التي تراقب لعدم تأثر الآخرين بالمشروع.