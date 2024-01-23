أستاذ هندسة طاقة: محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، مضيفا أنه تم الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الانتهاء من الأربع وحدات في 2030، مبينا أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة.



وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة.



وشدد على أن الاتفاقية مع روسيا، تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ في الأربع وحدات الخاصة بالمشروع، مبينا أن عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تقوم بناء المشروعات والسدود في إفريقيا وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.



ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جدا وليس بها خطورة، ولن يكون بها أي أضرار على البيئة، موضحا أن ذلك يعود إلى أسلوب وتصميم المفاعلات خاصة الحصول على الموافقات الوكالات منها وكالة الطاقة الذرية والجهات المعنية التي تراقب لعدم تأثر الآخرين بالمشروع.