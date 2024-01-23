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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. الكاميرون تخطف بطاقة التأهل في الوقت القاتل أمام جامبيا

الكاميرون
الكاميرون

شهدت مباراة المنتخب الكاميروني أمام نظيره الجامبي إثارة كبيرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

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انتهى الشوط الأول من المباراة المثيرة بالتعادل السلبي 0/0، لكن جاءت الأحداث مثيرة خلال الشوط الثاني، حيث نجح الأسوط الكاميرونية في الفوز خلال الشوط الثاني من المباراة بنتيجة 3/2.

جاء الهدف الأول في المباراة للمنتخب الكاميروني عن طريق كارل توكو إكامبي في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، فيما عادل أبلي جالو النتيجة لجامبيا في الدقيقة 72.

بينما تقدم ايبريما كولي للمنتخب الجامبي في الدقيقة 85، قبل أن يُسجل جيمس جوميز، لاعب المنتخب الجامبي، هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 87، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، لتصبح النتيجة 2/2.

وحسم المنتخب الكاميروني التأهل بعدما كان خارج البطولة، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من خلال كريستوفر ووه.

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الكاميروني وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب السنغالي صاحب الصدارة بـ 9 نقاط، بينما تزيل المنتخب الجامبي الترتيب بدون رصيد من النقاط، وغينيا ثالث المجموعة بـ 4 نقاط أيضًا.

وكان المتنتخب الكاميروني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابريس اوندا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيلتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو، انزو تشاتو.

الوسط:  واوليفير نتشام، اندريه انجيسا، دارلين يونجوا.

الهجوم: كارل توجو اكامبى، فرانك ماجرى، جورج كيفين نكودو.

فيما بدأ منتخب جامبيا المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى بابوكار جاى.

الدفاع: جاكوب ميندي، عمر كولي، جيمس جوميز، محمد سانيه.

الوسط: يانكوبا مينتيه، يوسوفا بوب، الاسانا مانيه.

الهجوم: ابلى جالو، موسى بارو، علي سوي.

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