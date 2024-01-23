مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته المعتادة بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، جلسته اليوم الثلاثاء ا، بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

كما أيضا نظر طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

يذكر أن اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أستقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار متابعة آخر مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وكذلك مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوائل مارس المقبل.