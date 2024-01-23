أستاذ علوم سياسية: ادعاءات إسرائيل ضد مصر افتراء ونتنياهو يكذب للبحث عن نصر

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعجز حتى الآن عن إيجاد نصر حقيقي على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي كيف ستبرر لشعبها بأن هذا الجيش الذي كان يروج له بأنه أقوى جيش في الشرق الأوسط، والتكنولوجيا العسكرية كانوا يصدرونها للعالم على أساس كونها تكنولوجيا متفوقة، لكن يجد نفسه هذا الجيش عاجز تماما عن أي اختراقات عسكرية في الموضوع.

وأضاف "البشتاوي"، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل إذا لا يعجبها موقف دولي معين توجه اتهامات لهذه الدولة وبالتالي تحملها مسؤولية فشلها كإسرائيل، وبالتالي إسرائيل من الدول التي تجيد موضوع تحميل الآخرين فشلها.

وأشار إلى أن تل أبيب لديها عقدة الأمن والتي تعجز عن ضبط حدودها نتيجة عدم قدرتها على التعايش مع الآخرين أو الانسجام مع الآخرين في الدول المجاورة، وبالتالي هي التي تفرض نفسها ككيان عدو للآخرين بسلوكياتها حتى تجاه الدول التي تصنف أحيانا بأنها دول علاقتها بها جيدة لكن إسرائيل تقوم بأي سلوك يمكن أن يحقق أهداف النظام في إسرائيل.