أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أنه تم استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بالطيران المسير.

وفي وقت سابق، حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردًا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

ويأتي استهداف قاعدة الأسد لأكثر من مرة في أقل من أسبوع، حيث زارت لجنة من وزارة الدفاع العراقية هذه القاعدة، للوقوف على تداعيات استهداف القاعدة من قبل المسلحين في غرب العراق بإطلاق العديد من الصواريخ الباليستية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، قبل أيام قليلة، أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة، ولا تزال تقييمات الأضرار جارية، مؤكدة إصابة ما لا يقل عن جندي عراقي واحد.

كيربى: يوم مروع لإسرائيل لعدد الجنود القتلى

أعلن جيش الاحتلال لإسرائيلي، اليوم، مقتل 24 من جنوده بوسط قطاع غزة، في أسوأ حادث منفرد تتعرض له قواته بالقطاع في الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، دانييل هاجاري، بعد رفع التعتيم الإعلامي صباح اليوم ، إن الجنود لقوا حتفهم بعد ظهر أمس الاثنين، عندما انفجر مبنيان قريبان وانهارا.

وأفاد هاجاري بأن الانفجارين وقعا - على الأرجح - بسبب وجود ألغام زرعتها القوات الاسرائيلية لهدم المبنيين، ولكنه حذر من أن سبب وقوع الانفجارين لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، أطلق فلسطينيون صاروخا على دبابة كان يستخدمها الجنود الاسرائيليون، في نفس الوقت الذي انهار فيه المبنيان تقريبا، مما زاد من الالتباس بشأن ما حدث.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هذا كان "أحد أصعب الأيام منذ نشوب الحرب". ونقل مكتبه عنه: "أنعى فقدان جنودنا".

ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه "صباح عصيب لا يحتمل"، ووصف الجنود الذين سقطوا بالأبطال.