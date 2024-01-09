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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن قصف قاعدة عين الأسد بالعراق

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد

نفى مسؤول عسكري أمريكي بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، الثلاثاء، تنفيذ القوات الأمريكية لأي ضربات عسكرية في العراق أمس.

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العراق: استهداف قاعدة عين الأسد والقبض على إرهابيين في الانبار

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فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول - الذي لم تسمه - القول "لا توجد معلومات لدينا حتى الأن حول تعرض قاعدة عين الأسد فى العراق لهجوم بالأمس".

وأضاف أن حصيلة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ السابع عشر من أكتوبر حتى اليوم بلغت 127 هجوما و52 في العراق و75 في سوريا.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية تعرضت في سوريا لهجومين - أمس - في كل من الرميلان والشدادي بطائرات مسيرة.

ويشار إلى أن صاروخين سقطا داخل قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى غرب بغداد.

وأوضح أحد المصدرين، أن الصاروخين كانا كبيرين، وأنه عُثر على قاذفة الصواريخ التي أطلقتهما على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق القاعدة.

وتقع قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بغرب العراق.

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