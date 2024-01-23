أمم أفريقيا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من موقعة جامبيا والكاميرون

انتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الجامبي أمام نظيره الكاميروني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وسيطر المنتخب الكاميروني على الشوط الأول نسبيًا، لكنه لم ينجح في التسجيل، بينما اعتمد لاعبي جامبيا على الهجمات المرتدة المعاكسة.

ويخوض لاعبي الكاميرون هذه المباراة، من أجل تحقيق الفوز للصعود للدور القادم من البطولة، بفضل قاعدة أفضل ثالث في المجموعة.

وحال انتهت هذه المواجهة بنتيجة التعادل، فإن المنتخب الجامبي سيتأهل للدور القادم من البطولة برصيد 5 نقاط، بينما تخرج الكاميرون من البطولة، حيث سيكون لديها نقطتين فقط.

وكان المتنتخب الكاميروني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابريس اوندا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيلتو، كريستوفر ووه، نوهو تولو، انزو تشاتو.

الوسط: واوليفير نتشام، اندريه انجيسا، دارلين يونجوا.

الهجوم: كارل توجو اكامبى، فرانك ماجرى، جورج كيفين نكودو.

فيما بدأ منتخب جامبيا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى بابوكار جاى.

الدفاع: جاكوب ميندي، عمر كولي، جيمس جوميز، محمد سانيه.

الوسط: يانكوبا مينتيه، يوسوفا بوب، الاسانا مانيه.

الهجوم: ابلى جالو، موسى بارو، علي سوي.