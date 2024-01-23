الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. شوط سلبي بين السنغال وغينيا في آخر جولات المجموعات

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة السنغال وغينيا ، الجارية بينهما الآن ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 

txt

موعد ثاني مواجهات الأهلي الودية بمعسكر الإمارات

تشكيل المنتخبين ..

ويخوض منتخب غينيا اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: إبراهيم كونيه
خط الدفاع: أنتويت كونت - سيدو سو - محمد علي كامارا - إيسياجا سيلا
خط الوسط: أمادو دياوارا- عبد الله توريه - نابي كيتا - أجيبو كامارا - فاسينيه كونتي
الهجوم: سيرهو جيراسي.

بينما يأتي تشكيل السنغال كما يلي :
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: كاليدو كوليبالي- سيك- كيربين دياتا- إسماعيل جاكوبس
الوسط: فيرموسو ميندي- بابي ماتار سار- إدريسا جانا جايي
خط الهجوم: إسماعيلا سار- حبيب ديالو- ساديو ماني.

وتمكن منتخب السنغال من حسم التأهل للدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعد الفوز في المباراتين الماضيتين واحتلال صدارة مجموعته ، بينما يأتي منتخب غينيا وصيفًا بـ 4 نقاط.

مواد متعلقة

أمم أفريقيا .. مصر إلى مونديال اليد 2025

وديًا .. الأهلي يخسر أمام الأخدود السعودي في معسكر الإمارات
الجريدة الورقية