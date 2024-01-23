إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين عن العمل في جهينة بسوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إيقاف رئيس لجنة وثلاثة مراقبين عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم في واقعة اتهامهم بتسهيل الغش والاخلال بالنظام العام للامتحانات، أثناء قيامهم بأعمال المراقبة في بعض لجان جهينة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.



من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة الغش الإلكتروني، بمختلف لجان المحافظة، للحفاظ على حق الطالب المجتهد وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات بعدالة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة.

وفي سياق متصل أوفد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج وفدًا من قيادات التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، والأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، والأستاذ عطا الميموني مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية، لزيارة السيدة دينا كمال، الموظفة بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية عقب تعرضها لحادث قطار على محطة طما، للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم كل الدعم لها ولأسرتها.



وأكد وكيل الوزارة أن محافظ سوهاج وجه بتقديم كل الدعم للمصابة وأسرتها، وأن المديرية بدأت بالفعل في خطوات تنفيذ ذلك، كما أكد أن السيد المحافظ وجه بتلبية طلبها في النقل لأقرب مكان لمحل إقامتها يناسب حالتها الصحية.