«ابوبتال»: العرب سيتوجون بلقب أمم إفريقيا وآسيا

كشف الإعلامي ابو بتال، حقيقة تتعلق بمقارنة مونديال كأس العالم لكرة القدم، ببطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا، الدائرتين حالياً، في كل من كوت ديفوار وقطر على الترتيب.

وقال "ابو بتال" ان المستويات القوية التي يقدمها مننتخبات إفريقيا وآسيا، ترجح كفتي القارتين، عن كأس العالم، مؤكداً ان أمم إفريقيا وكأس آسيا أصعب من المونديال.



وعن حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس آسيا وأمم أفريقيا، قال الإعلامي ابو بتال، ان منتخبات السعودية قطر والعراق والمغرب ومصر، هم الأوفر حظاً، بالمنافسة على اللقب القاري، مؤكداً انها ستكون محتدمة للغاية خلال النسخة الراهنة التي تقام في ملاعب دولتي قطر و كوت ديفوار، وتستمر حتى يومي 10 و 11 فبراير المقبل على الترتيب.

وقال ابوبتال، إن التكهن بلقب الفائز بالنسخة الحالية من البطولة القارية صعب للغاية إن لم يكن مستحيل، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية، من بينها وجود عدة منتخبات قوية قادرة كلها على التتويج باللقب"، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح قليلا عقب انتهاء دور المجموعات، وستكون الأدوار الإقصائية على الأرجح شرسة للغاية.

وختم الإعلامي ابو بتال حديثه، بقوله: "المنتخبات العربية تملك كلها حظوظ وافرة، لكن مسألة الفوز باللقب تبقى مرتبطة بعدة عوامل من بينها القدرة على المضي قدماً مع الظروف المناخية المحيطة بالمسابقة، والحالة البدنية، والمحافظة على التركيز طوال البطولة"، مؤكداً ان الوقت قد حان لتجدد المنتخبات العربية العهد مع البطولة الأقوى في القارة الآسيوية الأفريقية، خاصة القارة السمراء.