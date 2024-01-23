كأس اَسيا.. المنتخبات المتأهل لدور الـ 16 بشكل رسمي

استطاعت عددًا من المنتخبات التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس اَسيا قطر 2024 بشكل رسمي، بعدما انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة في عدد من المجموعات بالبطولة.

ونجحت 8 منتخبات في التأهل لدور الـ 16، والتي جاءت كالتالي:" قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزبكستان، إيران، الإمارات، فلسطين، سوريا".

وكانت المفاجأة بتأهل المنتخب الفلسطيني لأول مرة في تاريخه، بعدما استفاد من الثلاثة أهداف التي سجلها في شباك في هونج كونج.

وجاءت المنافسة في بطولة كأس اَسيا قوية، حيث يجد المنتخبات الكبيرة صعوبة في التتغلب على نظيرتها متوسطة المستوي، بعد التطور في التكتيك الفني والبدني للمنتخبات الاَسيوية خلال السنويات الماضية.

ومن المقرر أن يحسم باقي المنتخبات تأهلهم بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث صعد المنتخب السعودي للدور المقبل، لكن ينتظر مواجهته مع نظيره التايلاندي، والتي ستنطلق الخميس المقبل.