مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أفريقيا

مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أفريقيا ، وتحت شعار "أكون أو لا أكون"، يختتم منتخبا الجزائر وموريتانيا منافسات دور المجموعات وعين كل منتخب منهما على بطاقة التأهل.

ويتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة الرابعة بعد هزيمتين أمام أنغولا وبوركينا فاسو، ويحتل الجزائر المركز الثالث بنقطتين من تعادلين أمام نفس المنتخبين.

ويتصدر المنتخب الأنغولي الترتيب بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، وستكون المواجهة بينهما حاسمة في تحديد المتصدر والمتأهل ثانيًا.

ويسعى "محاربو الصحراء" لتحقيق انتصار على "المرابطون" يصل بهم للنقطة الخامسة وينتظروا بعدها نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة.

ويحتاج رجال المدرب جمال بلماضي للفوز وخسارة أنغولا أو بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليتأهل وصيفا بشكل مباشر، أما في حال تعادل المنتخبين فسيحسم فارق الأهداف ترتيب المنتخبات المتأهلة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر

أما إذا انتهى لقاء الجزائر مع موريتانيا بالتعادل، وبغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة، فسيبقى "الخضر" ثالثًا وموريتانيا رابعًا، لكن سينتظر رفاق محرز دخول حسابات معقدة للتأهل كأحد أفضل المنتخبات الأربعة في المركز الثالث التي سوف تصعد إلى دور الـ16.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

مباراة الجزائر وموريتانيا سوف تكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس أفريقيا 2023 في المنطقة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة الجزائر وموريتانيا للمعلق محمد بركات.

البث المباشر لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

سيكون البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023

تقام مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني الحالي على ملعب السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، و11 مساءً بتوقيت السعودية.