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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يودع بوبكر في احتفالية خاصة

المقاولون العرب يودع
المقاولون العرب يودع بوبكر في احتفالية خاصة

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة على إقامة حفل توديع للجزائري عماد الدين بوبكر لاعب الفريق الذي أنهى تعاقده مع الفريق بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وطلب عماد الدين بوبكر الرحيل خلال يناير الجاري لظروف شخصية تمنعه من استكمال تعاقده مع الفريق وهو ما تم تفهمه من جانب الجهاز الفني وإدارة النادي ليتم فسخ التعاقد بالتراضي وأحضر الجهاز الفني تورتة للاحتفال باللاعب في حضور المشرف على الكرة والجهاز الفني وعدد من اللاعبين.

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وأكد المهندس محمد عادل أن اللاعب الجزائري كان نموذجا للالتزام منذ انضمامه وحتى رحيله في يناير بناء على رغبته مشيرا إلى أن المقاولون العرب يقدر دائما كل من دافع عن شعاره ولا تنقطع الصلة بأي لاعب يرحل عن الفريق متمنيا التوفيق لعماد الدين بوبكر في خطواته المقبلة.

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